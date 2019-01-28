هذا هو موعد طرح كليب الجزائرية كنزة مرسلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 04:58 مساء
الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت شركة «لايف ستايلز ستوديوز» للإنتاج الموسيقي الحملة الدعائية لأحدث إنتاجاتها الفنية وهو كليب الفنانة كنزة مرسلي، من خلال صفحات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي.

واستخدمت الشركة نوعًا جديدًا من الدعاية للكليب من خلال طرح فيديو عبر صفحاتها على «سوشيال ميديا» تتحدث فيه كنزة عن تعاونها مع الشركة للمرة الثانية وفي الخلفية مشاهد وموسيقى من أغنيتها الأولى مع الشركة «ملكة سبأ»، التي كانت باللهجة المصرية.

الأغنية الجديدة ستكون بلهجة كنزة الأم، وهي الجزائرية، وتتعاون فيها مع الشاعر عبده سعود وألحان طارق قادم.

ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال عشرة أيام، وتم تصويره في تركيا مع المخرج زياد خوري.

الكليب هو التعاون الثاني بين كنزة وشركة «لايف ستايلز ستوديوز» بعد «ملكة سبأ»، التي حققت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، وتعتبرها كنزة بدايتها الاحترافية في المجال الغنائي.

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