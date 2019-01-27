بلقيس أحمد تشارك شون بول حفله في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 04:43 مساء
الفنانة العربية بلقيس أحمد (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت الفنانة بلقيس أحمد استعدادها للغناء أمام جمهور المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، وذلك الجمعة المقبل، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمنطقة الترفيه، والتي تأتي ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، وبمشاركة النجم العالمي شون بول إلى جانب عدد من الفنانين العالميين.

وتأتي وصلة الفنانة بلقيس من تنظيم «سيمفوني أيفنت» والتي ساهمت بشكل كبير في عملية تجهيز وتنظيم جميع ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالفنانة وفرقتها وجميع كادرها الإداري والإعلامي، واضعة نصب عينيها تقديم حفلة تاريخية في السعودية على غرار الحفلة الكبيرة التي أقامتها للنساء فقط في مدينة جدة قبل عام تقريبًا، وكان أول حفل نسائي في السعودية، وفق بيان. 

وطلبت بلقيس من جميع جمهورها عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي اختيار الأغنيات التي يفضلون غناءها في الحفل العالمي، لتضعها ضمن برنامجها الغنائي في الحفل، معربة عن سعادتها لاختيارها ضمن النجوم العالميين في هذه الاحتفالية الكبيرة.

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