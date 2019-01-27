أمسية شعر محكي ضمن المشاركة الليبية بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 04:13 مساء
الشاعران الليبيان سالم العالم ومحمد الدنقلي

ضمن المشاركة الليبية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ«50» تنظم الأحد، أمسية شعر محكي لكل من الشاعر الليبي سالم العالم والشاعر محمد الدنقلي، في قاعة الشعر، على تمام الساعة الرابعة.

وتقيم الهيئة عدة نشاطات ثقافية متنوعة طيلة أيام المعرض، من بينها الخميس 31 يناير الساعة 2 قاعة البرنامج المهني، ندوة عن تطور حقوق الملكية الفكرية وأثرها في الإنتاج الثقافي والإبداعي، يشارك فيها كل من جمعة الزريقي، ضوء غميق. ثم ندوة كتابات الشباب في ليبيا يشارك فيها فوزي حداد، عبدالله زاقوب، محمد عقيلة العمامي.

الجمعة 1 فبراير: الساعة 7 مساء، ندوة عن استلهامات الثقافة العربية في عصر ثقافة العولمة بمشاركة محمد سعيد محمد، الدكتور سليمان حسن زيدان، عبدالعزيز الصويعي، إبراهيم عثمونة.

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