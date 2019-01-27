تكريم مثقفين وكتاب ومبدعين ليبيين في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 03:53 مساء
رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق حسن أونيس يكرم رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التابعة للحكومة المؤقتة جمعة الفاخري، القاهرة، 26 يناير 2019 (بوابة الوسط)

أقامت الهيئة العامة للثقافة، السبت، حفلًا لتكريم عدد من المثقفين والمبدعين الليبيين، شمل عديد الكتاب والأدباء والفنانين والإعلاميين والنشطاء، وكذلك وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، هيثم الحج علي، على هامش المشاركة الرسمية في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكان من بين الحضور رئيس الهيئة العامة بحكومة الوفاق حسن أونيس، ورئيس الهيئة العامة للثقافة بالحكومة الموقتة جمعة الفاخري، ومندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي، وفوزي الغويل مدير إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية، وجمع كبير من الكتَّاب والفنانين والمهتمين بشؤون الثقافة في ليبيا.

وبدأ الحفل في الخامسة مساء بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس القاهرة.

بينما قالت الهيئة إن الحفل يأتي من أجل «تكريم عدد من المثقفين والمبدعين الليبيين الذين قدموا عددًا من الإنجازات والإبداعات وأثروا الحياة الثقافية في ليبيا».

وشهد الحفل توزيع بعض شهادات التكريم والدروع على الشخصيات المكرمة، بينما قدمت شهادات ودروع لأسماء بعض الشخصيات الراحلة في مجالات الفكر والأدب والفن، إضافة إلى تكريم المشاركين في فعاليات البرنامج الثقافي الليبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

حفل تكريم رموز الثقافة والفكر الليبيين على هامش معرض القاهرة للكتاب، 26 يناير 2019 (بوابة الوسط)
حفل تكريم رموز الثقافة والفكر الليبيين على هامش معرض القاهرة للكتاب، 26 يناير 2019 (بوابة الوسط)
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