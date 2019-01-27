سرقة أحد أعمال بانكسي من مسرح باتاكلان في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 11:50 صباحا
ظهر هذا العمل مع رسومات أخرى في باريس، يونيو 2018 (أ ف ب)

سرقت لوحة منسوبة إلى بانكسي على باب خلفي لمسرح باتاكلان الذي كان مسرحًا لاعتداء في 13 نوفمبر 2015، بحسب ما أعلنت صالة العروض الباريسية عبر تغريدة.

وأشار المسرح الذي قتل فيه 90 شخصًا في 13 نوفمبر 2015 خلال هجوم إرهابي منددًا «سرق عمل بانكسي الذي هو ملك للجميع من سكان المنطقة وباريس ومواطني العالم»، وفق «فرانس برس».

ونفذ العمل باللون الأبيض على مخرج طوارئ خلفي للمسرح ويمثل شخصًا حزينًا. وفر عبر هذا الباب الكثير من جمهور حفلة فرقة «إيغلز أوف ديث ميتال» خلال الهجوم الإرهابي.

وظهر هذا العمل ورسومات أخرى غير موقعة لكن منسوبة إلى نجم فنون الشارع، في العاصمة الفرنسية في يونيو 2018.

ولم تشر التغريدة الموقعة من قبل «فريق باتاكلان»، إلى ظروف عملية السرقة.

وذكرت محطة «إل سي آي» التلفزيونية نقلاً عن مصدر مطلع على الملف، أن «ملثمين مسلحين بجلاخة سرقوا اللوحة وانطلقوا بها بواسطة شاحنة».

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