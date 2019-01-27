الموت يعزف آخر ألحان ميشال لوغران

المؤلف الموسيقي ميشال لوغران خلال مهرجان دولي للموسيقى في أوكسير بفرنسا في 23 أكتوبر 2004 (أ ف ب)



أعلن المكتب الصحقي للمؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال لوغران وفاة الرجل الذي اشتهر بالألحان التي وضعها لعدد كبير من الأفلام السينمائية، ليل الجمعة - السبت في باريس.

وخلال عمله لأكثر من خمسين عامًا، اكتسب لوغران شهرة عالمية وحصل على ثلاث جوائز أوسكار لموسيقى أفلام ألفها. وعمل مع عدد من كبار النجوم في هذا القطاع من راي تشارلز إلى أورسون ويلز وإيديث بياف وفرانك سيناترا، حسب «فرانس برس».

وكان لوغران المولود في باريس في 24 فبراير 1932، بدأ العمل في تلحين موسيقى أفلام في ستينات القرن الماضي مع ظهور «الموجة الجديدة» وعمل مع عدد من كبار المخرجين من بينهم جان لوك غودار. ومن أشهر الألحان التي وضعها موسيقى فيلم «مظلات شيربورغ».

وكان يفترض أن يقدم لوغران حفلات موسيقية في باريس في أبريل. ولوغران حصل على ثلاث جوائز أوسكار تقديرًا لألحان أفلام هي «آنسات روشفور» (1967) و«صيف 42» (1972) و«ينتل» (1984).