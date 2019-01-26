مناقشة «حرب الغزالة» لعائشة إبراهيم بمعرض القاهرة للكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسين، الذي انطلق في القاهرة 22 يناير، عددًا من الفعاليات والمشاركات الليبية، ومن بينها ندوة لمناقشة رواية «حرب الغزالة»، للكاتبة عائشة إبراهيم.

وتقام الندوة في الثانية ظهر الإثنين، بقاعة بلازا 2 (قاعة توقيع الكتب) ويديرها الناقد د. حسن الأشلم، ويشارك فيها الناقد عبدالحكيم المالكي.

وتطرق الرواية زمنًا «مهمل» ربما لم تتعرض له رواية من قبل، عن مملكة في منطقة جبال الأكاكوس (جنوب غرب ليبيا)، في أحد العصور القديمة، وتدور حيث عاش الليبي القديم قبل نحو عشرة آلاف عام، من خلال لوحات صخرية توثق حياتهم وشؤونهم اليومية وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة وما بعدها.

ومن الرواية: «في طريق متعرج بين الصخور الشاهقة التي تشرئب برؤوسها إلى الأعلى، اصطحب ميهلا الفتاة هيريديس، وهو مطرق دون أن ينبس بشيء، تاركًا للرؤوس الصخرية أن تتحدث عن عدالة السماء بعد أن ابتلعت الأرض أبناءها الصالحين وتركت الأشرار يعربدون فوق أديمها».