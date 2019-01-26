فرقة الركح المسرحية تتجول عربيًا بـ«مشاهد لم تكتمل»

تشارك فرقة «الركح الدولي» الليبية في مهرجان «أيام vaga»، في نسخته العربية الأولى بمسرحية «مشاهد لم تكتمل»، وذلك في 27 مارس بمدينة باجة التونسية.

والمسرحية من تأليف وإخراج الفنان وسيم بورويص، وهو مؤسس الفرقة، التي أنتجت عديد الأعمال المسرحية، وشاركت في أكثر من حدث في عدد من الدول العربية.

وقال بورويص لـ«بوابة الوسط»: «إلى جانب هذا المهرجان، سنشارك في مهرجان البساط العربي للمسرح الاحترافي ببنسليمان - المغرب 2019 في دورته الثالثة في أبريل».

وأضاف مؤسس الفرقة: «ستعرض المسرحية أيضًا في الفترةبين الأول حتى الثامن من أبريل 2019 للنخبة بالدولة التونسية بكل من مدينة القيروان وتونس العاصمة ومدينة المونستير».

والعرض يحاكي ملخص ما مرت به الشعوب العربية منذ انطلاقة «الربيع العربي»، مسلطًا الضوء على شريحة الشباب، والمسرحية عمل صامت اختارها الكاتب لتصل إلى الجميع دون حاجز اللغة، وفي بعض المشاهد الأخرى يكون الطرح المسرحي فيها راقصًا على أنغام الألم أو ناطقًا باللغة العربية الفصحى.

الفنان وسيم بورويص (خاص لـ بوابة الوسط)