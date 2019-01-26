ندوة عن «أدب الأطفال ونشأته في ليبيا» بمعرض القاهرة

من أجواء الندوة، القاهرة، 26 يناير 2019 (فيسبوك)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، الجمعة، ندوة بعنوان «الطفل العربي نحو الريادة» بمشاركة الدكتور عبد الحميد عامر وسالم الأوجلي.

وحسب صفحة الهيئة العامة للثقافة في «فيسبوك»، تحدث الأوجلي وعامر عن أدب الأطفال ونشأته في ليبيا، وعن أبرز من كتب في هذا المجال وموقع هذا الفن في إطار الظاهرة الأدبية في الأدب العربي عمومًا.

وقدم عامر نبذة عن نشر كتب الأطفال في ليبيا، وتاريخ نشأة آداب الأطفال في ليبيا من النشر الخاص والنشر الحكومي، وأهم من ساهم في أبراز أدب الطفل في البلاد.

وأوضح أن «أدب الأطفال في ليبيا كان له حضور مميز في المشهد الثقافي العربي وذلك من خلال الكتب المنشورة والدراسات الأكاديمية، التي قدمت عن هذا الفن المستقل عن بيئة النص الخاص بالكبار».



من أجواء الندوة، القاهرة، 26 يناير 2019 (فيسبوك)

من أجواء الندوة، القاهرة، 26 يناير 2019 (فيسبوك)