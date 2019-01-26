«هيئة الثقافة» تكرم مبدعي ليبيا على هامش معرض القاهرة للكتاب

تقيم الهيئة العامة للثقافة، السبت حفل تكريم لعدد من المثقفين والمبدعين اللبيبين، من أصحاب الإنجازات والإبداعات، على هامش المشاركة الرسمية في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وانطلقت نسخة هذا العام من الحدث السنوي الثقافي الكبير في 22 يناير وتختتم في 5 فبراير.

ويبدأ الحفل في الخامسة مساء بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس القاهرة، حسب صفحة الهيئة في «فيسبوك».

وقالت الهيئة إن الحفل يأتي من أجل «تكريم عدد من المثقفين والمبدعين اللبيبين الذين قدموا عددًا من الانجازات والإبداعات وأثروا الحياة الثقافية في ليبيا».

وتقيم الهيئة عدة نشاطات ثقافية متنوعة طيلة أيام المعرض من بينها:

الخميس 31 يناير، الساعة 2 قاعة البرنامج المهني، ندوة عن تطور حقوق الملكية الفكرية وأثرها في الإنتاج الثقافي والإبداعي، يشارك فيها كل من جمعة الزريقي وعبد الجليل خالد البرعصي، ضوء غميق. ثم ندوة كتابات الشباب في ليبيا يشارك فيها فوزي حداد، عبد الله زاقوب، محمد عقيلة العمامي.

الجمعة 1 فبراير: الساعة 7 مساء، ندوة عن استلهامات الثقافة العربية في عصر ثقافة العولمة بمشاركة محمد سعيد محمد، الدكتور سليمان حسن زيدان، عبدالعزيز الصويعي، ابراهيم عثمونة.