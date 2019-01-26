«معرض القاهرة»: الفاخري يناقش «الحداثة الشعرية» في أولى الفعاليات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 11:13 صباحا
أولى الفعاليات الليبية بمعرض القاهرة للكتاب، 2019 (فيسبوك)

تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسين (اليوبيل الذهبي)، بينما بدأت المشاركة الليبية مساء الأربعاء.

افتتحت المشاركة الليبية بالمعرض بندوة «كاتب وكتاب»، والتي تناولت بالنقاش كتاب الدكتور سليمان زيدان «الحداثة الشعرية».

وناقش الكتاب جمعة الفاخري، رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التابعة للحكومة المؤقتة، حسب صفحة الهيئة العامة للثقافة في «فيسبوك».

ويشهد البرنامج الثقافي الليبي المصاحب للمعرض أنشطة متعددة تتضمن لقاءات فكرية وإبداعية، وتوقيعات لبعض الإصدارات الجديدة للكتاب والمبدعين من ليبيا، إضافة لعروض لفرقة الجبل وفرقة سوق الخميس للفنون الشعبية.

أولى الفعاليات الليبية بمعرض القاهرة للكتاب، 2019 (فيسبوك)
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