تونس ضيف شرف معرض عمًّان الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 04:51 مساء
تونس ضيف شرف معرض عمًّان الدولي للكتاب (فيسبوك)

اختار معرض عمَّان الدولي للكتاب في المملكة الأردنية دولة تونس ضيف شرف لدورته هذا العام، والتي تنطلق نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الثقافة الأردنية في بيان بموقعها الرسمي إن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان للكتاب، فتحي البس، التقى السفير التونسي في عمان خالد السهيلي وسلمه الدعوة الرسمية للمعرض، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضافت أن الاثنين بحثا بروتوكول ضيف الشرف والبرنامج الثقافي الذي تعده تونس للتعريف بثقافتها وحضارتها.

وتقام الدورة التاسعة عشرة من المعرض في الفترة من 26 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر المقبل.

وكان المعرض يقام كل عامين قبل أن يتحول لمعرض سنوي بدءًا من دورته السادسة عشرة، وحلت مصر كضيف شرف للمعرض في دورته للعام 2018.

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