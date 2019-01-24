إصداران للمؤرخ شكري السنكي بمعرض القاهرة للكتاب

إصداران للمؤرخ شكري السنكي بمعرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)

يشارك الكاتب الصحفي والمؤرخ الليبي شكري محمد السنكي بفعاليات معرض القاهرة الدّوليّ للكتاب فِي يوبيل المعرض الذهبي بإصدارين جديدين، وهما «منصور رشيد الكيخيا.. سيرته ومواقفه وقصة اغتياله» الصادر عن «دار الرَّواد» و«مجموعة الوسط الإعلامية»، و«فيض الذكريات.. سُليْمان منينـة يتحدث عَن شخصيّات أثرت الحيَاة المِصْريّة» الصادر عن «دار الرَّواد».

الإصدار الأول يتناول سيرة السياسي والدبلوماسي منصور رشيد الكيخيا، واستقالته ومعارضته النظام، من خلال ترؤسه جبهة الإنقاذ الوطني، ثم كيف تم اختطافه من قبل نظام القذافي من فندق «سفير» بالدقي بمصر، أثناء انعقاد جمعية حقوق الإنسان حيث كان يترأسها في ذلك الوقت، وكيف تم نقله في سيارة دبلوماسية من مصر إلى ليبيا عن طريق السلوم، وإيداعه السجون وتعرضه للتعذيب والإهانة وقتله وإخفاء جثته في ثلاجة لحفظ الموتى، ثم العثور على جثته بعد ثورة 17 فبراير في مبنى تابع للمخابرات الليبية، وتشييع جنازته في مشهد مهيب في مدينته بنغازي.

الكتاب يلقي الضوء على فترة مهمة من تاريخ ليبيا، من أيام الاستقلال وحتى بعد قيام الثورة الليبية التي أطاحت بالقذافي.

أما الكتاب الثاني فقد صدر حديثًا وهو «فيض الذكريات» فسليمان منينة يتحدث عن شخصيّات أثرت الحيَاة الأدبية والفنية بمِصْر والعالم العربي، وهم شعراء وفنانون وملحنون من خلال علاقته ومعرفته الشخصية بهم أثناء دراسته بالجامعة الأميركية بمصر في فترة الستينات.

ومن هؤلاء الشاعر الكبير الملقب بشاعر الشباب أحمد رامي، والشاعر الكبير صالح جودت، وكوكب الشرق أم كلثوم، والملحن والفنان الشيخ سيد مكاوي، وراغب عياد مدير دار الأوبرا القديمة، والفنانة الكبيرة زينب صدقي.

في هذا الكتاب سوف تتعرف على معلومات من أصحابها مباشرة لم تسمعها من قبل، من نوادر وحكايات شخصية جدًا.