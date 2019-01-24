أونيس يلتقي المثقفين والفنانين على هامش معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 01:59 مساء
أونيس يلتقي المثقفين والفنانين على هامش معرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، حسن أونيس، الأربعاء عددًا من الأدباء والمثقفين والفنانين الليبيين، في الجناح الرسمي لليبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50.

حضر اللقاء كل من رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة جمعة الفاخري، عميد جامعة مصراتة فرج أبوشعالة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

استعرض أونيس خلال اللقاء عددًا من القضايا والمواضيع التي تهم الشأن الثقافي والفني الليبي، حيث تطرق لأهمية الثقافة ودورها في تأكيد لحمة الشعب وتجاوزه الصعوبات، وتوحيد الجهود والعمل على خلق خطاب ثقافي موجه لنبذ العنف والتطرف ولبناء مؤسسات الدولة والمحافظة على وحدة التراب الليبي.

وحث أونيس الإعلام والقنوات الفضائية على اتباع المصداقية والحرفية والابتعاد عما من شأنه إثارة الفتن، وطرح أونيس فكرة تنظيم ملتقى ثقافي إعلامي تحت مسمى «الثقافة تجمعنا» يستهدف جمع المثقفين والأدباء والفنانين والإعلاميين من جميع أنحاء ليبيا، ويكون هذا الملتقى نواة لخلق مؤسسة ثقافية ليبية لمواجهة كل التحديات بعيدًا عن خطابات الكراهية.

أونيس يلتقي المثقفين والفنانين على هامش معرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)
أونيس يلتقي المثقفين والفنانين على هامش معرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الكهرباء وحروب الميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
أيمن الأعتر يغني «لا أراك» باللهجة الخليجية
ثقافة وفن
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار الليبي
ليبيا
تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
عمدة باليرمو: إيطاليا زودت ليبيا بأموال تمنح لتجار البشر
ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين
ليبيا
غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب
ليبيا
جريدة تشادية: الموساد زود ديبي بمعلومات بشأن متطرفين في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شيء في السيارة لم يتغير منذ 100 عام.. تعرف عليه