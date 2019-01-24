أونيس يلتقي المثقفين والفنانين على هامش معرض القاهرة للكتاب

أونيس يلتقي المثقفين والفنانين على هامش معرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، حسن أونيس، الأربعاء عددًا من الأدباء والمثقفين والفنانين الليبيين، في الجناح الرسمي لليبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50.

حضر اللقاء كل من رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة جمعة الفاخري، عميد جامعة مصراتة فرج أبوشعالة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

استعرض أونيس خلال اللقاء عددًا من القضايا والمواضيع التي تهم الشأن الثقافي والفني الليبي، حيث تطرق لأهمية الثقافة ودورها في تأكيد لحمة الشعب وتجاوزه الصعوبات، وتوحيد الجهود والعمل على خلق خطاب ثقافي موجه لنبذ العنف والتطرف ولبناء مؤسسات الدولة والمحافظة على وحدة التراب الليبي.

وحث أونيس الإعلام والقنوات الفضائية على اتباع المصداقية والحرفية والابتعاد عما من شأنه إثارة الفتن، وطرح أونيس فكرة تنظيم ملتقى ثقافي إعلامي تحت مسمى «الثقافة تجمعنا» يستهدف جمع المثقفين والأدباء والفنانين والإعلاميين من جميع أنحاء ليبيا، ويكون هذا الملتقى نواة لخلق مؤسسة ثقافية ليبية لمواجهة كل التحديات بعيدًا عن خطابات الكراهية.

أونيس يلتقي المثقفين والفنانين على هامش معرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)

أونيس يلتقي المثقفين والفنانين على هامش معرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)