الفاخري: الفكر العربي يواجه خطر دعوات التطرف والإرهاب

رئيس الهيئة العامة للثقافة والاعلام والمجتمع المدني جمعة الفاخري (فيسبوك)

قال رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني التابعة للحكومة الموقتة، جمعة الفاخري، إن ليبيا أوشكت على القضاء على الإرهاب بدعم مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الفاخري في تصريح على هامش زيارته معرض القاهرة الدولي للكتاب أن «العلاقات المصرية - الليبية كانت قوية على كافة الأصعدة حتى في أصعب الأوقات، نظرًا لتماسك الشعبين»، مشيدًا بتعاون مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي مع ليبيا في مواجهة الإرهاب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الفاخري أن هناك خطرًا على الفكر العربي من دعوات التطرف والإرهاب والصراعات، وأنه لابد من تعاون الحكومات، ولا سيما المتقاربة لمحاربة الإرهاب، وتنبيه الأجيال القادمة من هذه المخاطر، وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال الفكر والثقافة.

وأوضح أن معرض القاهرة للكتاب هو عرس دولي للكتاب، خاصة أن هذه الدورة ذات طابع خاص نظرًا لاحتفال المعرض باليوبيل الذهبي، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة متميزة لاختيار جامعة الدول العربية كضيف الشرف، وأيضًا المشاركة الكبيرة لليبيا والتي تدل على الجسر الثقافي القوي الذي يربط بين البلدين، مؤكدًا أهمية الاطلاع على الإصدارات الجديدة وتقديم الكتاب الليبي للجمهور العربي رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.

وأضاف أن الثقافة المصرية تدخل مرحلة جديدة بعد نقل المعرض لمكانه الجديد بمركز المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، معربًا عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية التي تعد مكسبًا جديدًا للقراء العرب.

وعن برنامج زيارته مصر، قال الفاخري إنه سيجتمع مع وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم لبحث التحديات التي تواجه الثقافة العربية والتحضير للدورة القادمة، وكذلك لدعوة مصر لحضور معرض الكتاب الليبي المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل في مدينة طرابلس.