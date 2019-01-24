«هولو» تخفّض أسعارها لمنافسة نتفليكس وأمازون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 12:17 مساء
صورة من حدث للترويج لمسلسل ذي هاندمايدز تايل من إنتاج هولو (أ ف ب)

تعتزم «هولو» خفض تعريفة عرضها الأساسي وتعزيز خدمتها لأعلى مستوى في مسعى إلى مزاحمة «أمازون» و«نتفليكس»، بحسب ما أعلنت المنصة الأميركية للبثّ التدفقي. 

ومن المرتقب خفض الاشتراك الأساسي بهولو «ذي هاندمايدز تايل» الذي يتضمّن إعلانات بمعدّل دولارين إلى 5,99 دولار اعتبارًا من نهاية فبراير، بحسب ما أعلنت المنصة التي توفرّ خدماتها في الولايات المتحدة، ووفقًا لوكالة فرانس برس.

وسيبقى العرض المتاح من دون إعلانات بسعر 11,99 دولار، في حين سيزيد الاشتراك بالخدمة الأكثر تنوعًا خمسة دولارات إلى 44,99 دولار في الشهر الواحد.

وأسهم هولو مملوكة من «وولت ديزني» و«فوكس» و«ان بي سي يونيفرسال» و«وورنر ميديا».

وأعلنت «نتفليكس» التي تهيمن على السوق مع 140 مليون مشترك في العالم، زيادة تعريفتها الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، في ظلّ منافسة محمومة في قطاع البثّ التدفقي الذي يواكب تغيّر العادات عند المشاهدين، وتركّز الجهود راهنًا على إنتاج محتويات أصلية لها.

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