أيمن الأعتر يغني «لا أراك» باللهجة الخليجية

أيمن الأعتر (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان الليبي أيمن الأعتر من تسجيل وتصوير أغنيته الجديدة بعنوان «لا أراك» باللهجة الخليجية.

وقال الأعتر لـ«بوابة الوسط»، «انتهيت من تصوير أغنية (لا أراك) وهي من كلمات الشاعر السعودي قوس، وألحان الكويتي راكان وتوزيع التونسي عصام الشرايطي وصور العمل في لندن مع المخرج الإنجليزي Geoffrey Airebamen، ومن المتوقع إذاعتها نهاية يناير الجاري».

وكان الأعتر أصدر في نهاية العام 2018 أغنية ليبية بعنوان «يا دلالي»، والتي حصدت أكثر من مليون ونصف المليون من عدد المشاهدات على موقع «يوتيوب».

وبدأ المطرب الليبي الغناء وهو بعمر التسع سنوات بأغنيته الوطنية المشهورة في التسعينات «وطنا يا وطنا» وفاز في عام 2001 في مهرجان الأغنية الليبية في دورته الأولى بالترتيب الأول بأغنية «أمي»، كما حقق نجاحًا مبهرًا في برنامج «سوبر ستار2» النسخة العربية و« برنامج بوب آيدول» عام 2004، وهو مواليد 1982.

أيمن الأعتر والموديل الإنجليزية ألبينا في كواليس تصوير الأغنية (خاص لـ بوابة الوسط)