«شرم الشيخ للسينما الآسيوية» يكرم شاعر السينما التسجيلية

المخرج المصري علي الغزولي (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت إدارة مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» برئاسة المخرج مجدي أحمد علي تكريم المخرج علي الغزولي عن دوره المهم وأعماله الخالدة في حقل السينما التسجيلية المصرية والملقب بـ«شاعر السينما التسجيلية»، وذلك في الدورة الثالثة من المهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

ومن جانبه قال المدير الفني للمهرجان، الناقد محمد سيد عبدالرحيم، إنه ستعقد ندوة خلال الفعاليات للمخرج التسجيلي علي الغزولي، وعرض مجموعة من أهم أفلامه، بالإضافة إلى عرض فيلم جديد له لأول مرة أثناء فعاليات المهرجان.

يشار إلى أن المخرج علي الغزولي هو علامة من علامات السينما التسجيلية في مصر، ولقب بشاعر السينما التسجيلية، حيث درس في قسم التصوير بكلية الفنون التطبيقية، وتخرج فيها في العام 1956، كما درس في كلية الفنون الجميلة، وواصل دراسته للتصوير السينمائي في إيطاليا.

أخرج الغزولي عددًا كبيرًا من الأفلام التسجيلية المهمة التي تعد من أهم الأفلام التسجيلية في السينما المصرية، ومنها «صيد العصاري» و«الريس جابر» و«حديث الصمت» و«حكيم سانت كاترين» و«الشهيد والميدان» و«أحلام في العلالي» و«أناشيد الجرنة».