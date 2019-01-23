ضغطة زر لحجب الفنانين من «سبوتيفاي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 01:13 مساء
سبوتيفاي تتيح وظيفة لحجب الفنانين من قوائمها الموسيقية (أ ف ب)

أصبح بالإمكان حجب الفنانين من قوائم «سبوتيفاي»، على خلفية انتقاد بعض المشاهير بسبب مشاكل مختلفة أبرزها التعدي الجنسي والتحرش.

وبات زرّ جديد متوفّرًا على التطبيق المحمول لخدمة البثّ التدفقي، وهو يتيح حجب موسيقى الفنانين، حسب «فرانس برس».

وتظهر رسالة مفادها «حسنًا لن نبثّ هذه المحتويات من الآن فصاعدًا» عند الضغط على هذا الزرّ، الذي ليس متوفّرًا بعد على التطبيق الخاص بالحواسيب.

وقرّرت المجموعة السويدية العام الماضي اتخاذ تدابير للتفاعل مع حركة «#أنا أيضًا» المعارضة للتحرّش الجنسي مع سحب بعض الفنانين المتهمين بأعمال عنف جنسي، مثل آر. كيلي، من قوائمها الموسيقية.

غير أن المجموعة تعرّضت لانتقادات إثر خطوتها هذه واتّهمها البعض بالاضطلاع بدور تأديبي مع الإشارة إلى أن تدبيرها هذا تسبب بزيادة الإقبال على أعمال آر. كيلي. فقررت إعادة إدراج أعماله في قوائمها الموسيقية.

لكنّ الفنان الذي وجّه إليه الاتهام في العام 2002 بعد تصوير أفعال جنسية أجراها مع قاصرة في الرابعة عشرة من العمر، بات مجددًا في عين العاصفة إثر عرض وثائقي عنه في مطلع العام 2019 اتهّم فيه بعدّة اعتداءات جنسية.

وفسخت مجموعة الإنتاج الموسيقي «سوني ميوزيك» العقد، الذي كان يربطها به الأسبوع الماضي.

كما نأى عدّة فنانين، من أمثال ليدي غاغا وسيلين ديون، بأنفسهم عن مغني الآر إن بي الذي سطع نجمه في التسعينات.

وتتّهم عدّة نساء المغني والمنتج (52 عامًا) بإقامة علاقات جنسية مع قاصرات دون السادسة عشرة واستبعاد أخريات جنسيًا.

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