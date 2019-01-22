«روما» و«ذي فايفوريت» يتصدران السباق إلى جوائز «أوسكار»

مشهد من فيلم «روما» (أرشيفية: الإنترنت)

تصدَّر فيلما «روما» للمكسيكي ألفونسو كوارون و«ذي فايفوريت» لليوناني يورغوس لانثيموس السباق إلى جوائز «أوسكار» مع 10 ترشيحات لكل منهما، بحسب ما أعلنت الثلاثاء الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها.

وتقدَّم هذا الفيلمان على «إيه ستار إز بورن» الدرامي الرومانسي، من بطولة برادلي كوبر ونجمة البوب ليدي غاغا، الذي رُشِّح في ثماني فئات للدورة الحادية والتسعين للجوائز التي توزَّع في 24 فبراير في لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

وينافس «روما» و«ذي فايفوريت» على جائزة أفضل فيلم مع أفلام «إيه ستار إيز بورن» و«ذا بلاك بانثر» و«غرين بوك» و«بلاككلنسمان» و«فايس» والفيلم الموسيقي «بوهيميان رابسودي».

ومن المقرر تسليم جوائز «أوسكار» في هوليوود في 24 فبراير المقبل.