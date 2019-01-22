أونيس يلتقي وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 02:08 مساء
أونيس يلتقي وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، الإثنين، لبحث مشاركة ليبيا في الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على هامش تفقده تجهيزات المشاركة الليبية بالمعرض قبل افتتاحه الثلاثاء.

وتشارك الهيئة العامة للثقافة في اليوبيل الذهبي للمعرض مع مجموعة من دور النشر الليبية، بجناح رسمي وآخر للبيع تحت اسم دولة ليبيا، وتعرض حوالي 300 إصدار جديد للهيئة، بالإضافة إلى مئات العناوين المختلفة من إصداراتها السابقة.

كما ستنظم مناشط ثقافية ليبية طيلة أيام المعرض تتضمن الندوات الأدبية والفكرية، والأمسيات الشعرية وحفل توقيع ومناقشة عدد من الإصدارات الجديدة، وعرض فني لفرق موسيقية شعبية.

أونيس يلتقي وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم (فيسبوك)
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