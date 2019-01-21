الإماراتية حصة تنتهي من تسجيل أغنيات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 04:03 مساء
الفنانة الإماراتية حصة (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة الإماراتية حصة من تسجيل مجموعة من الأغنيات بأسلوب الجلسة الغنائية الخليجية، والتي اختارتها من بين مجموعة من أغنياتها الخاصة والأغنيات التراثية والفلكلورية الإماراتية والسعودية والكويتية والعمانية، مستخدمة مجموعة من الآلات الموسيقية الحيّة أثناء تسجيلها، بهدف إخراج هذه النوعية من الأغنيات بالألحان الأصلية لها، متعاونة مع مجموعة من الموسيقيين المحترفين في الإمارات.

وسوف تطرح حصة الإماراتية أغنيات الجلسة الجديدة بصوتها بشكل منفرد عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، من أجل إعطاء كل أغنية حقها في الانتشار والاهتمام، ولإيصالها إلى أكبر عدد من الجمهور الذي ينتظر ويحب هذه النوعية من الأغنيات، والمحبب أيضًا في حفلات مناسبات الأعراس والمناسبات الخاصة التي تقدمها حصة بشكل مستمر ما بين الإمارات والسعودية وعمان، وقريبًا في الكويت.

آخر أغنيات حصة المنفردة، أغنية من اللون الموسيقي العراقي حملت عنوان «أبي منك وعد» من كلمات الشاعر نبيل العنزي، وألحان طائف الوائلي، وتوزيع علي غازي، وهي من الأغنيات العاطفية.

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