كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس

كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)

كُشف الثلاثاء معلم أثري جديد بمدينة طرابلس بمنطقة قرقارش، وهو عبارة عن مقبرة عائلية تعود إلى القرن الثاني الميلادي.

وتم العثور في المقبرة على أثاث جنائزي، منها أوانٍ رخامية «URN» لحفظ رماد الموتى منقوشة بإتقان ومصابيح زيتية من الفخار وفانوسان من النحاس ومرآتان من البرونز وصحون وأوانٍ زجاجية وصحون من الفخار ومشغولات معدنية أخرى.

وقال رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس، رمضان محمد الشيباني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن المقبرة المكتشفة، «استعملت طريقة الدفن بالمقبرة بحرق الميت ووضع رفاته في الأواني الرخامية، ومن خلال هذه المقتنيات نستطيع أن نجزم بأن هذه العائلة من أثرياء مدينة أويا (طرابلس في الفترة الرومانية)»

وأضاف «تقدم هذه المقبرة معطيات جديدة ومهمة لتاريخ مدينة اويا خاصة وليبيا عامة، وتم نقل كل المقتنيات لمخازن مراقبة آثار طرابلس، وسنقوم بتنظيفها وترميمها وتصنيفها وتسجيلها».

كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)

كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)

كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)

كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)

كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)

كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)