كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 03:54 مساء
كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)

كُشف الثلاثاء معلم أثري جديد بمدينة طرابلس بمنطقة قرقارش، وهو عبارة عن مقبرة عائلية تعود إلى القرن الثاني الميلادي.

وتم العثور في المقبرة على أثاث جنائزي، منها أوانٍ رخامية «URN» لحفظ رماد الموتى منقوشة بإتقان ومصابيح زيتية من الفخار وفانوسان من النحاس ومرآتان من البرونز وصحون وأوانٍ زجاجية وصحون من الفخار ومشغولات معدنية أخرى.

وقال رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس، رمضان محمد الشيباني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن المقبرة المكتشفة،  «استعملت طريقة الدفن بالمقبرة بحرق الميت ووضع رفاته في الأواني الرخامية، ومن خلال هذه المقتنيات نستطيع أن نجزم بأن هذه العائلة من أثرياء مدينة أويا (طرابلس في الفترة الرومانية)»

وأضاف «تقدم هذه المقبرة معطيات جديدة ومهمة لتاريخ مدينة اويا خاصة وليبيا عامة، وتم نقل كل المقتنيات لمخازن مراقبة آثار طرابلس، وسنقوم بتنظيفها وترميمها وتصنيفها وتسجيلها».

كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)
كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)
كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)
كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)
كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)
كشف معلم أثري جديد في مدينة طرابلس (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية