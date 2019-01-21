أشهر مطربات أذربيجان تفتتح «شرم الشيخ للسينما الآسيوية»

مطربة أرذبيجان ديلارا كازيموفا (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف رئيس مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» المخرج مجدي أحمد علي أنه تم الاتفاق مع المطربة ديلارا كازيموفا، وهي أشهر مغنية وممثلة أذربيجانية من أجل الغناء في حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان يوم 2 مارس المقبل.

وأشار مجدي أحمد علي إلى أن ديلارا تلقت الدعوة من سفير مصر لدى أذربيجان عادل إبراهيم حيث استقبلها مع الوفد السينمائي الذي يزور مصر لحضور أعمال المهرجان.

ضم الوفد هلال بيدروف مخرج ومؤلف فيلم «بيرث داي» (المولد) الذي يشارك في فعاليات المهرجان ضمن برنامج المسابقة الرسمية، والذي يدور حول قصة امرأة وحيدة توفي زوجها، وهجرها أبناؤها وتنتظر يوميًا المكالمة الهاتفية التي لا تأتى أبدًا.

وأكد السفير عادل إبراهيم أهمية المشاركة الأذربيجانية في مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية»، ودور ذلك في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين.