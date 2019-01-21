بالصور: يسرا وفاروق الفيشاوي في عزاء سعيد عبدالغني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 02:00 مساء
من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)

حضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة مساء الأحد، عزاء الفنان المصري الراحل سعيد عبدالغني، وذلك داخل مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة. 

وحضر من الفنانين يسرا وفاروق الفيشاوي وأحمد بدير وأحمد صفوت وإيهاب فهمي ومحمد الصاوي وفاروق فلوكس ورياض الخولي ومحمد فريد ومحمد التاجي. 

كما حضر نقيب الصحفيين المصريين عبدالمحسن سلامة، والأب بطرس دانيال وهاني رمزي وكريم كوجاك ومحسن منصور ولقاء سويدان والشيخ أحمد الكحلاوي والمخرج عمر عبدالعزيز وأمير شاهين.

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية