بالصور: يسرا وفاروق الفيشاوي في عزاء سعيد عبدالغني

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)

حضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة مساء الأحد، عزاء الفنان المصري الراحل سعيد عبدالغني، وذلك داخل مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وحضر من الفنانين يسرا وفاروق الفيشاوي وأحمد بدير وأحمد صفوت وإيهاب فهمي ومحمد الصاوي وفاروق فلوكس ورياض الخولي ومحمد فريد ومحمد التاجي.

كما حضر نقيب الصحفيين المصريين عبدالمحسن سلامة، والأب بطرس دانيال وهاني رمزي وكريم كوجاك ومحسن منصور ولقاء سويدان والشيخ أحمد الكحلاوي والمخرج عمر عبدالعزيز وأمير شاهين.

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الفنان الراحل سعيد عبدالغني (تصوير: مصطفى مرتضى)