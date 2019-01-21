قائمة بالأحداث والأنشطة الثقافية عربيًا حتى 26 يناير

بوستر دعائي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 (أرشيفية:انترنت)

نقدم هنا قائمة بالأحداث والأنشطة الثقافية والفنية المتوقعة في الدول العربية حتى 26 يناير الجاري، وفقًا لوكالة رويترز.

الأحد 20 يناير

الأراضي الفلسطينية - معرض «اغتيال» بمتحف ياسر عرفات.

يبدأ بمتحف ياسر عرفات في رام الله معرض «اغتيال» عن المثقفين والأدباء والمفكرين الذين اغتيلوا بسبب دفاعهم عن القضية الفلسطينية، يستمر المعرض ستة أشهر بمشاركة الفنانين أمجد غنام ومحمد صالح خليل ومحمد الجولاني وبشار الحروب وسهيل سالم ورائد عيسى ومحمد الحوايجري وأحمد كنعان ودينا محمد مطر ومنذر جوابرة.

مصر - ذكرى رحيل بيرم التونسي.

يقيم بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية شعرية بمركز الإبداع الفني في الأوبرا بمناسبة مرور 58 عامًا على رحيل الشاعر بيرم التونسي، بمشاركة عدد من النقاد والشعراء مع فقرة غنائية لفرقة النهر الخالد.

الثلاثاء 22 يناير

مصر - الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب في استقبال زواره بموقعه الجديد في أرض مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة 1273 ناشرًا من 35 دولة.

الأربعاء 23 يناير

مصر - الكاتب عمر طاهر في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي.

يستضيف صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الكاتب عمر طاهر في أمسية بعنوان «الكاتب في العالم الثالث» يتحدث فيها عن قضايا الإعلام المعاصر ودور التقنية الحديثة في النشر.

الجمعة 25 يناير

سلطنة عمان - الكويتية نوال في دار الأوبرا السلطانية في مسقط.

تقدم المطربة الكويتية نوال حفلًا بدار الأوبرا السلطانية بالعاصمة مسقط تتغنى فيه بمجموعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، وتحيي حفلًا ثانيًا في 27 يناير.

مصر - جائزة ساويرس الثقافية

تقيم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية حفلها السنوي في دار الأوبرا المصرية لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في فروع الرواية والقصة وكتابة السيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي.

السبت 26 يناير

مصر - مهرجان جمعية الفيلم.

تنطلق بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان جمعية الفيلم بمشاركة الأفلام الروائية التي عرضت تجاريًا في مصر خلال العام السابق وأفلام وثائقية وأفلام تحريك. ويستمر المهرجان حتى الثاني من فبرايرالمقبل.