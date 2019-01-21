«جلاس» في صدارة إيرادات السينما الأميركية

الممثل الاميركي بروس ويلز بطل فيلم جلاس (أرشيفية:انترنت)

احتل فيلم الإثارة والرعب الجديد «جلاس» صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 40.6 مليون دولار، الفيلم بطولة بروس ويلز وصمويل جاكسون وجيمس مكافوي وأنيا تيلور، ومن إخراج إم.نايت شيامالان.

وتراجع الفيلم الكوميدي «أبسايد» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 15.7 مليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز.

والفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان، ومن إخراج نيل برغر.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد «دراجون بول سوبر:برولي» في المركز الثالث محققًا إيرادات بلغت 10.7 مليون دولار، وتراجع فيلم الحركة والمغامرة «أكوا مان» من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات 10.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، ومن إخراج جيمس وان.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس» من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع.