«غرين بوك» يفوز بجائزة نقابة المنتجين الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 11:47 صباحا
كاتبا سيناريو فيلم «غرين بوك» براين كوري، يسار، ونيك فاليلونغا في نيويورك، 8 يناير 2019 (أ ف ب)

نال فيلم «غرين بوك» جائزة أفضل فيلم من نقابة المنتجين الأميركيين (بي جي إيه) مما يزيد من حظوظ هذا العمل المقتبس من قصة حقيقية عن العنصرية في الولايات المتحدة خلال الستينات في نيل جوائز أوسكار الشهر المقبل بعدما حاز ثلاث جوائز «غولدن غلوب».

هذا العمل الكوميدي الدرامي لبيتر فاريلي، والذي فاز في سبتمبر بجائزة الجمهور في مهرجان «تورنتو السينمائي»، نال المكافأة الأبرز من نقابة المنتجين الأميركيين بعدما تخطى أعمالًا ناجحة أبرزها «بوهيميان رابسودي» الحائز جائزة «غولدن غلوب» لأفضل فيلم درامي. وعادة ما يتكرر سجل الرابحين بجوائز النقابة خلال حفل الأوسكار، وفق «فرانس برس».

ويروي فيلم «غرين بوك» القصة الحقيقية لعازف البيانو الأسود دونالد شيرلي (يؤدي دوره ماهرشالا علي) الذي تحدى قوانين الفصل العنصري ليقوم بجولة في جنوب الولايات المتحدة سنة 1962 بحماية من توني ليب (يؤدي دوره فيغو مورتنسن) الحارس المتحدر من أصل إيطالي.

الفيلم كان محور جدل أخيرًا. ففي 11 يناير، أعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر تغريدة مسيئة للمسلمين كتبها سنة 2015 نيك فاليلونغا أحد كاتبَي سيناريو الفيلم وابن توني ليب، مما دفع به إلى الاعتذار علنًا خصوصًا من بطل الفيلم ماهرشالا علي الذي اعتنق الإسلام سنة 1999.

وفي الفئات الكبرى الأخرى لجوائز النقابة، فاز «سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس» بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة فيما نال «ذي أميريكنز» جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني درامي و«ذي مارفيلوس ميسز مايزل» جائزة أفضل مسلسل.

وتُعتبر جوائز نقابة المنتجين الأميركيين مؤشرًا أفضل من الـ«غولدن غلوب» للنتائج المحتملة لحفل الأوسكار، إذ تطابقت الحصيلة خلال عشرين من السنوات الـ29 من تاريخ هذه الجوائز، خصوصًا العام الماضي مع فيلم «ذي شايب أوف ووتر».
لكن في 2017 نال جائزة نقابة المنتجين فيلم «لا لا لاند» فيما حاز «مونلايت» الأوسكار.

وسيعلن عن المرشحين للفوز بجوائز أوسكار في 22 يناير، فيما توزع هذه المكافآت السينمائية الأبرز في 24 فبراير المقبل.

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