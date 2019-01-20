وسيم عادل يطلق «ستاند أب ليبي» في رمضان

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 20 يناير 2019, 05:23 مساء
من كواليس تصوير البرنامج (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ الفنان وسيم عادل تصوير حلقات برنامج «ستاند أب ليبي»، في قاعة المسرح ببيوت الشباب بمدينة بنغازي.

البرنامج مأخوذ عن فكرة لبرنامج أميركي يستضيف نخبة من الفنانين من مختلف مجالات الفن والإبداع، وهذه النسخة يخرجها وينتجها وسيم أيضًا.

وقال الفنان سالم عيسى المشارك بإحدى الحلقات: «تلقيت دعوة من عادل للمشاركة في البرنامج ووافقت على الفور، ففكرته رغم أنها مقتبسة، إلا أنها جديدة على التلفزيون الليبي، وهي عبارة عن استضافة لفنان ويمنح له مساحة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة يقدم خلالها موضوعًا أو حدوتة في سرد كوميدي وبحضور جمهور داخل قاعة التصوير، وهذا البرنامج مهدى لروح الفنانة الراحلة النجمة نعيمة بوزيد».

وشارك في البرنامج عدد من الفنانين منهم أيمن المغربي ومراد العرفي وطارق المسماري ومصطفى الشاعري، وسيعرض خلال شهر رمضان المقبل.
 

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