انطلاق معرض جمعية التشكيليين العراقيين.. بمشاركة نسائية خجولة

زائر في معرض الفن التشكيلي في بغداد أمام لوحة ليسرى العبادي في 19 يناير 2019 (أ ف ب)

اُفتُتح، السبت، في بغداد المعرض السنوي لجمعية التشكيليين العراقيين، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا تشكيليًّا، ينهم خمس فنانات فقط.

ودأبت جمعية التشكيليين العراقيين على إعادة إحياء تقليد إقامة هذا المعرض سنويًّا، بعد أن توقف من العام 2003 إلى العام 2008، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال النحات العراقي المعروف وعضو مجلس إدارة الجمعية طه وهيب: «إن معرض العام 2019 شهد مشاركة متميزة لأسماء معروفة على صعيد الفن التشكيلي العراقي تنتمي لأساليب واتجاهات فنية مختلفة، سواء في الرسم والنحت والسيراميك والغرافيك».

وأضاف: «لكن هناك غياب واضح للمشاركة النسوية، وربما هذا الغياب يأتي بسبب صرامة لجنة اختيار الأعمال». لذا قررت الجمعية إقامة معرض خاص للفنانات التشكيليات في الأيام المقبلة.

وتأسست جمعية التشكيليين العراقيين العام 1956 بمبادرة ودعم من الملك فيصل الثاني. وجاءت هذه المبادرة في وقت شهد ظهور جماعات وتيارات فنية عديدة.

وأشار طه وهيب إلى أن «معرض العام 2019 شهد إضافات فنية على صعيد تجارب الفن العراقي المعاصر وأسماء مهمة قدمت أعمالًا تميزت بالتجديد (..) مثل فاخر محمد وعاصم عبد الأمير ويسرى العبادي وآخرون».

وما زال المشهد الفني التشكيلي في العراق يبحث عن آفاق أوسع للانطلاق مجددًا بعد ركود استمر 15 عامًا منذ الغزو الأميركي، تخلله إقفال لقاعات عرض وهجرة فنية إلى الخارج.

ومن أبرز المشاركات في هذا المعرض يسرى العبادي التي تقدم عادة أعمالًا ولوحات كبيرة الحجم تتحدث تفاصيلها عن العائلة وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها، وتتحدث أيضًا عن رمزية الطفولة وذكرياتها بألوان بهيجة ساحرة تشكل هويتها الفنية.