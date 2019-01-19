انطلاق برنامج المواهب الغنائية «ستار ليبي»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 19 يناير 2019, 03:24 مساء
لجنة تحكيم برنامج «ستار ليبي» مصطفى البوسيفي وخالد الزواوي ومجدي الجيلاني (الإنترنت)

بدأت قناة «ليبيا الوطنية»، الخميس، عرض أولى حلقات برنامج المواهب الغنائية «ستار ليبي»، الذي يشارك فيه عدد كبير من المواهب والأصوات الليبية.

وذكرت اللجنة المشرفة على البرنامج أن اللجنة اختارت 29 صوتًا من بين 200 مشترك للوقوف أمام اللجنة في المرحلة الثانية، ابتداء من الحلقة الثانية، إذ تبدأ المنافسة لحجز مقعد في النهائيات في الحلقات المباشرة.

وشهدت مرحلة تجارب الأداء حضورًا استثنائيًا للجنة فرز الأصوات لبرنامج «ستار ليبي» المؤلفة من الفنان مصطفى البوسيفي والفنان خالد الزواوي والفنان مجدي الجيلاني، الذين سيكون لهم الدور الأكبر في هذه المرحلة.

وفي تصريح سابق لـ« بوابة الوسط»، قال المشرف على البرنامج، عادل الجيلاني، إن البرنامج يستهدف الشريحة الشبابية من عمر 17 وحتى 35 سنة، وجاءت فكرته كنوع من المساهمة في اكتشاف مواهب فنية جديدة ورعايتها وإطلاقها عربيًا وإعادة الأغنية الليبية الراقية إلى مصاف الأغاني العربية.

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