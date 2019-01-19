فلبيني يبدع في النحت على الجليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 12:12 مساء
على مدى ثلاثة أيام وليال، أظهر عشرون نحاتًا من العالم بأسره مهاراتهم بمناسبة المسابقة الدولية الثامنة والعشرين للنحت على الجليد في منتجع فالوار للتزلج شرق فرنسا التي فاز بها فلبيني (أ ف ب)

فاز فلبيني بلقب المسابقة الدولية الثامنة والعشرين للنحت على الجليد، في منتجع فالوار للتزلج شرق فرنسا، متنافسًا مع 20 نحاتًا من العالم.

وأوضح باسكال دولانوا مسؤول النشاطات في هيئة السياحة في هذا المنتجع: «نستقدم 18 طنًا من الجليد الشفاف من مصنع في ناربون جنوب فرنسا. وهي مفارقة لكنه المصنع الوحيد القادر على تزويدنا جليدًا بهذه النوعية».

وبواسطة منشار ومن ثم بالاستعانة بأدوات أكثر دقة، قص النحاتون الجليد الذي يتغير لونه مع مرور الوقت.

وقال لودو رودرز الآتي من هولندا: «درجات الحرارة تتغير باستمرار فخلال النهار كانت الشمس ساطعة لذا علينا حماية المنحوتة. العام الماضي لم أكن أعرف ذلك» فتفتت الجليد.

ومساء الجمعة منحت لجنة التحكيم الجائزة الأولى إلى الفلبيني روجيل مابيسيدان عن منحوتة «سيتينع».

وكانت الجائزة الثانية من نصيب الفرنسي ستيفان رابوسو عن «دب الكهوف» فيما أتى في المركز الثالث الدنماركي غليبوس تكاشينكو عن «فلايت أوف إيه فاناسي».

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