ريانا تقاضي والدها لاستخدامه علامتها التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 05:02 مساء
ريانا تقاضي والدها لاستخدامه علامتها التجارية (أرشيفية:انترنت)

أقامت المغنية ريانا دعوى قضائية ضد والدها بسبب استخدامه علامتها التجارية «فينتي» ولمحت إلى أن شركة أسسها في 2017 تستغل اسمها.

وأقامت المغنية واسمها الحقيقي روبن ريانا فينتي دعوة أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس الثلاثاء متهمة والدها روبرت فينتي واثنين من شركائه بالتحايل والإعلانات المزيفة المرتبطة بشركته فينتي للمواهب الترفيهية والإنتاج، وفقًا لوكالة رويترز.

وطلبت ريانا، المولودة في باربادوس والتي تستخدم العلامة التجارية فينتي لبيع المواد التجميلية والملابس الداخلية والأحذية، من المحكمة أمرًا يجبر والدها على الكف عن استخدام العلامة التجارية بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه كتعويض.

وجاء في نص الدعوى أن ريانا «ليست لها أي صلة بشركة فينتي للترفيه» ولكن الشركة تستغل اسمها وتصف نفسها بأنها مرتبطة بها.

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