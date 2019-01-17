تعرف علي البرنامج الثقافي الليبي بمعرض القاهرة للكتاب

تعرف علي البرنامج الثقافي الليبي بمعرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)

تشارك الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ «50» اليوبيل الذهبي يناير الجاري، بمجموعة من دور النشر الليبية بجناح رسمي وأخر للبيع تحت اسم دولة ليبيا.

ويشهد البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض أنشطة ليبية تتضمن لقاءات فكرية وإبداعية، وتوقيعات لبعض الإصدارات الجديدة للكتاب والمبدعين من ليبيا، بالإضافة لعروض لفرقة الجبل وفرقة سوق الخميس للفنون الشعبية،وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتقام الفعاليات الثقافية ابتداءً من 24 يناير الجاري، وتنتهي في 5 فبراير المقبل.

وتقدم الهيئة 300 إصدارًا جديدًا، منها كتاب «الفنان الموسيقار حسن عريبي زرياب ليبيا» لسالم عريبي، يتناول تاريخ وحياة الفنان الكبير حسن عريبي، وكتاب «الإرث الحضاري والثقافي المعاصر لمدينة مرزق» إعداد مجموعة من المهتمين، يعد سجلاً يحوي تفاصيل ومعلومات عن مدينة مرزق، وكتاب «ما عاد البحر مالحاً» لنجاة الياس، نصوص نثرية متنوعة، وكتاب المؤثرات التراثية في الإبداع الشعري في ليبيا» لسليمان زيدان، و«صور من التراث الشعبي» لمؤلفها موسى رنين.

ومن الكتب المشاركة أيضًا كتاب « كل شي ابتدأ في 17 فبراير» لإيمان غنيم، «قراءات في السلم والحرب ليبيا(1911-2011)» لعبد المنعم محجوب، و«المرشد في العبادات» لمحمد اليعقوبي، و«تحت المجهر»، ليونس الفنادي، و«مشاهدتي في تأملات الناس والأشياء» لمحمد الشقماني، و«طرابلس في نصوص عربية وأوربية» إعداد نجمية التليسي، و«مسرحية الدوامة» لمؤلفه الهادي الجورتي، و«أغاني ترقيص الأطفال في التراث الشعبي الليبي» لمحمد سعيد محمد.

وبالإضافة لمئات العناوين المختلفة من إصداراتها السابقة، وإصدارات دور النشر الليبية، تستعد الهيئة لإقامة عدة نشاطات ثقافية متنوعة طيلة أيام المعرض جاءت كالتالي:-

الخميس 31 يناير، الساعة 2 قاعة البرنامج المهني، ندوة عن تطور حقوق الملكية الفكرية وأثرها في الإنتاج الثقافي والإبداعي، يشارك فيها كل من جمعة الزريقي،عبد الجليل خالد البرعصي، ضوء غميق.

الخميس 31 يناير ندوة كتابات الشباب في ليبيا يشارك فيها فوزي حداد، عبد الله زاقوب، محمد عقيلة العمامي.

الجمعة 1 فبراير: الساعة 7 مساء، ندوة عن استلهامات الثقافة العربية في عصر ثقافة العولمة بمشاركة محمد سعيد محمد، الدكتور سليمان حسن زيدان، عبدالعزيز الصويعي، ابراهيم عثمونة.

الجمعة 1 فبراير، الساعة 5 قاعة ضيف الشرف ندوة عن أدب الطفل في ليبيا (الطفل العربي نحو الريادة) بمشاركة عبدالحميد عامر.

أما الأمسيات الشعرية لشعراء ليبيين ستكون الأحد 25 يناير، الثلاثاء5 فبراير، يشارك فيها كل من الشاعرراشد الزبير السنوسي، الشاعر عبد المولى البغدادي، محمد الدنقلي، سالم الإمام، صلاح أعبيد، عبد اللطيف محمد المهدي، عصام الصابري.

وإقامة حفلات توقيع ومناقشة لعدد من الإصدارات الجديدة للهيئة العامة للثقافة وبعض دور النشر الليبية منها، نوارة كرواط «كتاب الحماية الجنائية لحقوق الطفل»، و إبراهيم أبوخزام «كتاب المحافظون الجدد»، و سليمان حسن زيدان كتاب «المؤتمرات التراثية في الإبداع الشعري في ليبيا»، فوزي حداد «القصة القصيرة النسائية في ليبيا»، عائشة ابراهيم «حرب الغزالة».

تعرف علي البرنامج الثقافي الليبي بمعرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)