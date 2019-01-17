معرض مفتوح للكتاب فى بني وليد

معرض مفتوح للكتاب فى بني وليد

أقامت منظمة إرث الجبال للترات والثقافة والفنون بني وليد، ومكتب المدن التاريخية بني وليد بالتعاون مع مراقبة التعليم بني وليد، معرضًا مفتوحًا للكتاب بمدينة بن تليس الأثرية.

وقال رئيس منظمة إرث الجبال والفنون خالد جلة، لـ«بوابة الوسط»، إن «الهدف من المعرض هو الحث على القراءة والتعرف على أبرز المعالم الأثرية وإبرازها لكافة الأجيال، ولنشر الثقافة والتوعية والمحافظة على المدن التاريخية والمعالم الأثرية المنتشرة بمدينة بني وليد».

وأوضح جلة «على هامش المعرض أقيمت جولة داخل مدينة بن تليس الأثرية لتعريف الزوار بمعالم المدينة وكيفية الحفاظ عليها واستثمارها سياحيًا»، مضيفًا أنه «تم الاتفاق بين الحضورعلىإنشاء مركز تقافي يهدف إلى الحفاظ على الوثائق التاريخية ومكتبة تضم العديد من الكتب التاريخية».

وحضر المعرض عدد من مؤسسات المجتمع المدني ببلدية بني وليد وتجمع شباب الخير وجمعية وادي دينار وجمعية السلام للأعمال الخيرية والاتحاد الوطني لشباب ورفلة.

معرض مفتوح للكتاب فى بني وليد

معرض مفتوح للكتاب فى بني وليد