«الطوق والأسورة» أول عرض مصري يفوز بجائزة «المسرح العربي»

فريق عمل «الطوق والأسورة» على خشبة المسرح بعد إعلان النتائج (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب رئيس البيت الفني للمسرح المصري الفنان إسماعيل مختار، عن سعادته الكبيرة بفوز «الطوق والأسورة» من إنتاج فرقة «مسرح الطليعة» بجائزة أفضل عرض مسرحي عربي وذلك ضمن عروض المسار الثاني (عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام 2018)، في إطار فعاليات مهرجان «المسرح العربي» في دورته الـ11 بالقاهرة والذي انتهت فعالياته مساء الأربعاء، ليكون بذلك أول عرض مصري يفوز بهذه الجائزة منذ إطلاق الجائزة منذ ٨ سنوات.

ووجه مختار التهنئة للفنان ناصر عبد المنعم والدكتور سامح مهران وفريق عمل العرض من فنانين وفنيين على رأسهم الفنان شادي سرور مدير فرقة «مسرح الطليعة»، كما وجه الشكر لهم على تفانيهم من أجل تقديم عرض يليق بتاريخ مصر المسرحي ومكانتها، وليضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات وزارة الثقافة المصرية هذا العام والتي تحرص على مشاركة المسرح المصري بفاعلية ضمن الفعاليات العربية والدولية.

عرض «الطوق والأسورة» كان قد تم عرضه ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان «القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي» في العام 1996، وأعيد إنتاجه ليعرض مرة أخرى هذا العام ضمن احتفال المهرجان بيوبيله الفضي، حيث أن العرض هو أول عرض مصري يفوز بجائزة أفضل إخراج بالمهرجان.

وتدور أحداث العرض في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

«الطوق والأسورة» عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد علي ومحمود الزيات ومارتينا عادل وأحمد طارق وأشرف شكري وشريف القزاز وشبراوي محمد ومحمد حسيب وسارة عادل وإيمان حسين وفرح حاتم ونائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.