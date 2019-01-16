«أمين وشركاه».. كوميديا جديدة لأحمد أمين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 02:11 مساء
الفنان أحمد أمين (خاص لـ بوابة الوسط)

یستعد الفنان المصري أحمد أمین لیطل على جمھوره في نھایة شھر ینایر الجاري بمشروعه الجدید «أمین وشركاه» وھي مجموعة من العروض المسرحیة الأسبوعیة المقدمة على خشبة مسرح «جامعة مصر» بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

وتستمر العروض الحیة أسبوعیًّا وحتى نھایة شھر أبریل، وتعرض حصریًا على قناة «دي إم سي» بدءًا من نهاية فبرایر بشكل أسبوعي. 

ویجسد أمین من خلال ھذه العروض المسرحیة العدید من الشخصیات، مناقشًا القضایا المتعلقة بسلوكیات الإنسان المصري ومتغیرات المجتمع بطریقته الساخرة.

وتم اختیار اسم «أمین وشركاه» للعرض المسرحي، تأكیدًا على دعم أمین للمواھب الشابة حیث یشارك أمین بطولة العروض المسرحیة فرقة من الممثلین الشباب وخریجي معھد الفنون المسرحیة ومسارح الجامعات.

«أمین وشركاه» يعيد أمين من خلاله التعاون مع نفس صناع برنامج «البلاتوه»، مع المنتج محمد جبیلي والمخرج علاء إسماعیل بعد نجاح تجربتھما الأولى.

وسیتم خلال الأیام المقبلة الإعلان عن المزید من التفاصیل حول مواعید وأسماء العروض وفریق العمل.

بوستر «أمين وشركاه» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
ميغن ماركل تكشف موعد ولادة طفلها الأول
منوعات
«يونيسف» تعلن وفاة 15 طفلاً نازحًا بينهم رضع في سورية جراء البرد القارس
عربى
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
عملاق أميركي ينضم لسلة الأهلي بنغازي
رياضة محلية
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كثرة التبول.. أسباب وعلاج