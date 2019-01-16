«أمين وشركاه».. كوميديا جديدة لأحمد أمين

الفنان أحمد أمين (خاص لـ بوابة الوسط)

یستعد الفنان المصري أحمد أمین لیطل على جمھوره في نھایة شھر ینایر الجاري بمشروعه الجدید «أمین وشركاه» وھي مجموعة من العروض المسرحیة الأسبوعیة المقدمة على خشبة مسرح «جامعة مصر» بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

وتستمر العروض الحیة أسبوعیًّا وحتى نھایة شھر أبریل، وتعرض حصریًا على قناة «دي إم سي» بدءًا من نهاية فبرایر بشكل أسبوعي.

ویجسد أمین من خلال ھذه العروض المسرحیة العدید من الشخصیات، مناقشًا القضایا المتعلقة بسلوكیات الإنسان المصري ومتغیرات المجتمع بطریقته الساخرة.

وتم اختیار اسم «أمین وشركاه» للعرض المسرحي، تأكیدًا على دعم أمین للمواھب الشابة حیث یشارك أمین بطولة العروض المسرحیة فرقة من الممثلین الشباب وخریجي معھد الفنون المسرحیة ومسارح الجامعات.

«أمین وشركاه» يعيد أمين من خلاله التعاون مع نفس صناع برنامج «البلاتوه»، مع المنتج محمد جبیلي والمخرج علاء إسماعیل بعد نجاح تجربتھما الأولى.

وسیتم خلال الأیام المقبلة الإعلان عن المزید من التفاصیل حول مواعید وأسماء العروض وفریق العمل.

بوستر «أمين وشركاه» (خاص لـ بوابة الوسط)