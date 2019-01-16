«شرم الشيخ للسينما الآسيوية» يهدي دورته لسعاد حسني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 12:57 مساء
بوستر مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت إدارة مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» برئاسة المخرج مجدي أحمد علي النقاب عن البوستر الخاص بالدورة الجديدة التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل. 

البوستر صممه الفنان التشكيلي أحمد اللباد، وهو عبارة عن صورة نادرة للفنانة سعاد حسني ويحمل «موتيفات» مختارة من الثقافة الآسيوية تمثل طبيعة المهرجان. 

ومن جانبه، أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن إهداء الدورة للفنانة سعاد حسني يأتي تعبيرًا عن التقدير لهذه الفنانة التي أثرت السينما المصرية، مضيفًا إنها فنانة غير متكررة في تاريخ الفن، ولم يسبق تكريمها بالشكل اللائق في مهرجانات السينما بعدما شكل رحيلها المفاجئ صدمة للسينما المصرية. 

ومهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» تنظمه مؤسسة «نون للثقافة والفنون»، ويقام في سيناء، الجزء الآسيوي من الدولة المصرية، وتضم مسابقته الرسمية أفلامًا من مصر، ومن حوالي 25 دولة تمثل الخليج العربي ودول آسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
ميغن ماركل تكشف موعد ولادة طفلها الأول
منوعات
«يونيسف» تعلن وفاة 15 طفلاً نازحًا بينهم رضع في سورية جراء البرد القارس
عربى
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
عملاق أميركي ينضم لسلة الأهلي بنغازي
رياضة محلية
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كثرة التبول.. أسباب وعلاج