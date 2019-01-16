«شرم الشيخ للسينما الآسيوية» يهدي دورته لسعاد حسني

بوستر مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت إدارة مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» برئاسة المخرج مجدي أحمد علي النقاب عن البوستر الخاص بالدورة الجديدة التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

البوستر صممه الفنان التشكيلي أحمد اللباد، وهو عبارة عن صورة نادرة للفنانة سعاد حسني ويحمل «موتيفات» مختارة من الثقافة الآسيوية تمثل طبيعة المهرجان.

ومن جانبه، أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن إهداء الدورة للفنانة سعاد حسني يأتي تعبيرًا عن التقدير لهذه الفنانة التي أثرت السينما المصرية، مضيفًا إنها فنانة غير متكررة في تاريخ الفن، ولم يسبق تكريمها بالشكل اللائق في مهرجانات السينما بعدما شكل رحيلها المفاجئ صدمة للسينما المصرية.

ومهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» تنظمه مؤسسة «نون للثقافة والفنون»، ويقام في سيناء، الجزء الآسيوي من الدولة المصرية، وتضم مسابقته الرسمية أفلامًا من مصر، ومن حوالي 25 دولة تمثل الخليج العربي ودول آسيا.