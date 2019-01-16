«ذي كرانبريز» تصدر ألبومًا تكريمًا لمغنيتها الراحلة

الفرقة أصدرت الأغنية في ذكرى مرور سنة على وفاة مغينتها دولوريس أوريردن (أ ف ب)

أصدرت فرقة الروك الأيرلندية «ذي كرانبريز» أغنية الثلاثاء سيليها ألبوم تكريمًا لمغنيتها الراحلة دولوريس أوريردن التي توفيت قبل سنة عندما كانت تحضر لعمل جديد.

وسجلت أغنية «آل أوفير ناو» بالاستناد إلى تسجيلات صوتية تجريبية للمغنية، وفق «فرانس برس».

ويصدر الألبوم وهو بعنوان «إن ذي أند» في أبريل المقبل، وسيضم عشر أغنيات ألفها أعضاء الفرقة الثلاثة الباقون نويل هوغان ومايك هوغان وفيرغال لولر.

وأوضح أعضاء الفرقة عبر «إنستغرام»، «تذكرنا حماسة دولوريس عندما أتتنا فكرة العمل على هذا الألبوم والقيام بجولة لتأدية هذه الأغاني. وكان أفضل شيء بالنسبة لنا أن ننجز هذا الألبوم الذي باشرناه معها».

وقررت الفرقة العمل على ألبوم جديد مطلع العام 2017 بعد تمارين على جولتها «سامثينغ إلس»، وسجلت المغنية صوتها في ديسمبر. وبعد شهر على ذلك غرقت عرضًا في حمام غرفتها بالفندق في لندن بعد إسرافها بتناول الكحول، عن 46 عامًا.

وانضمت دولوريس أوريردن إلى فرقة «ذي كرانبريز» في العام 1990 بعد سنة على تشكيلها. واشتهرت الفرقة خصوصا في التسعينات مع أغانٍ مثل «زومبي» حول النزاع في أيرلندا الشمالية التي صدرت في العام 1994.