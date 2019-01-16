كيم كارديشيان تنتظر مولودًا جديدًا مستعينة بأم بديلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 10:36 صباحا
كانييه ويست وكيم كارديشيان في نيويورك، 1 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت كيم كارديشيان أنها سترزق طفلًا رابعًا عبر أم بديلة، مؤكدة بذلك معلومات عن أنها وزوجها ينتظران حدثًا سعيدًا.

فبعد انتشار إشاعات منذ أيام بهذا الصدد، قالت نجمة تلفزيون الواقع التي يتابعها نحو 125 مليون شخص عبر «إنستغرام» خلال مقابلة تلفزيونية إن العائلة سترزق قريبًا بصبي، وفق «فرانس برس».

وللزوجين ثلاثة أطفال نورث (خمس سنوات) وساينت (ثلاث سنوات)، وشيكاغو التي ولدت في يناير الماضي من أم بديلة أيضًا.

وبررت كيم كارديشيان (38 عامًا) استعانتها بخدمات أم بديلة بمشاكل في المشيمة تسببت لها بمضاعفات كثيرة خلال حملها الثاني ويحتمل أن تعرض حياتها للخطر في حال حملت مجددًا.

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