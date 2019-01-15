نقابة الممثلين الأميركية تتهم أكاديمية الأوسكار بترويع المشاهير

نقابة الممثلين الأميركية تتهم أكاديمية الأوسكار بترويع المشاهير (أرشيفية:انترنت)

اتهمت أكبر نقابة للممثلين في الولايات المتحدة القائمين على جوائز الأوسكار بمحاولة ترويع المشاهير حتى لا يقدموا حفلات الجوائز السينمائية الأخرى.

وفي بيان غير مسبوق، اتهمت نقابة ممثلي الشاشة أكاديمية فنون وعلوم السينما «باتباع أساليب ضغط وقحة»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت النقابة التي يصل عدد أعضائها إلى 160 ألف عضو إنها ترد بذلك على تقارير واسعة النطاق في هوليوود تفيد بأن الأكاديمية تضغط على الممثلين حتى لا يحضروا حفلات جوائز أخرى غير الأوسكار ويرفضوا تقديمها.

وصدر بيان نقابة ممثلي الشاشة بينما لم يتم الاستقرار بعد على مقدم حفل الأوسكار المقرر في 24 فبراير، في حين لم يتبق سوى ستة أسابيع على الحفل المنتظر، وتبحث الأكاديمية عن اسم كبير لتقديم الحفل وجذب المشاهدين.

ويحاول القائمون على جوائز الأوسكار، وهي الأخيرة ضمن سلسلة طويلة من حفلات الجوائز خلال شهري يناير وفبراير، تجديد شكل الحفل بعد أن تدنت شعبيته العام الماضي إلى أقل مستوى على الإطلاق.

وجاء في بيان النقابة أن «محاولة الأكاديمية الواضحة لإبعاد أعضائنا عن تقديم حفلات جوائز خاصة بهم وقحة وغير مقبولة على الإطلاق»، وأضاف البيان «ينبغي أن يكون الممثلون أحرارًا في قبول أي عرض للمشاركة في احتفالات الصناعة» واصفًا أساليب الأكاديمية بأنها «ترويع لخدمة مصالح شخصية».

ويبدو أنه لن يكون هناك من يقدم حفل الأوسكار هذا العام، وستكون هذه هي المرة الثانية التي يقام الحفل فيها دون مقدم في تاريخ الجوائز المرموقة الممتد منذ 91 عامًا، وتنحى الممثل الكوميدي كيفن هارت الشهر الماضي عن تقديم الحفل بعد يومين من إعلان اختياره بسبب تغريدات قديمة له مناهضة للمثليين جنسيًا، وأخفقت محاولة مقدمة البرامج الكوميدية إيلين ديغينرس هذا الشهر لإعادة هارت ولم يعلن عن بديل له.

وتراجع عدد مشاهدي حفل الأوسكار على شاشات التلفزيون العام الماضي إلى مستويات قياسية بلغت 26.5 مليون مشاهد، مما دفع الأكاديمية للتعهد بتقصير مدة الحفل نصف ساعة لتصبح ثلاث ساعات فقط وتسليم جوائز خلال فترات الدعاية، وستعلن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2019 في 22 يناير.