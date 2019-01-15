محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدًا من «شرم الشيخ السينمائي»

من كواليس لقاء محافظ جنوب سيناء وإدارة مهرجان «شرم الشيخ» (خاص لـ بوابة الوسط)

استقبل محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ وفدًا من إدارة مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» برئاسة المخرج مجدي أحمد علي.

وحضر اللقاء رئيس مؤسسة «نون»، الكاتب الصحفي جمال زايدة، والمدير التنفيذي للمهرجان وديد شكري، والمخرج سامي محمد علي، ومدير إعلانات أخبار اليوم مجدي ملاك، ومدير عام العلاقات العامة بأخبار اليوم وائل عبد اللطيف، وتم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة لإقامة الدورة الثالثة المقرر انعقادها في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

ويهدف المهرجان لتحويل شرم الشيخ إلى منارة ثقافية عالمية بتقديم 220 فيلمًا من 27 دولة آسيوية تعبر عن ثقافات مختلفة، ما بين أفلام طويلة وقصيرة وبانوراما ورسوم متحركة وغيرها، ويشارك به عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والمثقفين، فضلًا عن حشد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم.

ومن جانبه أعرب رئيس المهرجان، المخرج مجدي أحمد علي، عن سعادته برعاية المحافظ للمهرجان بما يبشر بنجاحه مقدمًا على غرار السنوات السابقة.

كما أعرب اللواء خالد فودة عن شكره للقائمين على المهرجان الذى يحمل اسم مدينة السلام، مشيرًا إلى تسخير كافة إمكانات المحافظة من أجل إنجاح هذا المهرجان الذي يعزز ويطور السياحة الثقافية بالمدينة، فضلاً عن تقديمه وجبة ثقافية لمواطني مصر، خاصة أهالي جنوب سيناء.