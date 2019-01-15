الزنتاني يحاضر عن «مدينة سبها في الستينات» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 12:10 مساء
القاص والاديب الليبي محمد الزنتاني (تصوير:طه كريوي)

تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون، السبت، محاضرة للأديب والقاص محمد الزنتاني بعنوان «مدينة سبها في النصف الثاني من الستينات»، في قاعة دار الثقافة والفنون والتراث، بمدينة طرابلس.

سيتناول المحاضر ملامح وومضات من الحياة الثقافية والاجتماعية في مدينة سبها خلال النصف الثاني من ستينات القرن الماضي.

محمد الزنتاني ولد في 19 سبتمبر 1952 بمدينة طرابلس، نشر قصته الأولى بعنوان «الكشف» لينطلق بعدها كأحد أهم الأصوات القصصية في ليبيا منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي، نشر مجموعته القصصية الأولى بعنوان «الصهيل»، ثم أصدر مجموعته الثانية «الصبي والوردة».

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