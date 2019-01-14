المواهب الشابة تهيمن على ترشيحات جوائز بريت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 02:41 مساء
المغنية آن-ماري (أرشيفية:انترنت)

هيمنت المواهب الشابة على قائمة المرشحين لجوائز بريت الموسيقية البريطانية، التي تعلن فبراير المقبل، ومن بينهم آن-ماري ودوا ليبا وجيس جلين وجورج إزرا.

وتدخل المغنية آن-ماري المنافسة على أربع جوائز وهي أفضل فنانة بريطانية وأفضل ألبوم بريطاني في العام عن ألبومها «سبيك يور مايند» وأفضل أغنية بريطانية منفردة وأفضل أغنية بريطانية مصورة في العام عن أغنيتها «2002»، وتعلن جوائز بريت في حفل يقام يوم 20 فبراير في لندن، وفقًا لوكالة «رويترز».

أما دوا ليبا الفائزة باثنتين من جوائز بريت العام الماضي فترشحت في فئة الأغنية المنفردة عن أغنية «آي دي جي إيه إف»، وكذلك أغنيتها «وان كيس» بالتعاون مع منسق الموسيقى كالفين هاريس، والأغنيتان مرشحتان أيضًا لجائزة أفضل أغنية مصورة في العام.

وتنافس جلين في أربع فئات من بينها أفضل فنانة بريطانية وأفضل أغنية منفردة عن أغنيتها «آيل بي ذير»، وترشحت أغنية «ذيس ديز» التي تصدرت قوائم الأغاني وتغنيها جلين مع المغني دان كابلين ومغني الراب ماكلمور لجائزة أفضل أغنية منفردة وأفضل أغنية مصورة.

وحاز جورج إزرا بأغنيته الناجحة «شوت جان» على ثلاثة ترشيحات وهي أفضل فنان بريطاني، وأفضل أغنية منفردة، وأفضل ألبوم عن ألبومه «ستيينج آت تاماراز»، وسيخوض المنافسة أمام سام سميث وكريغ ديفيد وأفيكس توين وجيجز على جائزة أفضل فنان بريطاني منفرد.

وقال الرئيس التنفيذي لجوائز بريت والشركة البريطانية للتسجيلات الصوتية غيوف تيلور«إذا نظرت للقائمة فستراها حيوية وشابة ومتنوعة ونسائية بالفعل».

وأضاف «إنها قائمة رائعة تعكس المشهد الموسيقي خلال العام وتشير إلى العدد الكبير من المواهب الشابة الوافدة».

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