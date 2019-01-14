افتتاح أول مقهى ثقافي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 01:32 مساء
افتتاح أول مقهى ثقافي في مصراتة (فيسبوك)

افتتح رئيس الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة القلم للشباب، المقهى الثقافي بمدينة مصراتة.

حضر الافتتاح كل من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة، والناطق الرسمي لحكومة الوفاق، ورئيس حزب العدالة والبناء، وعمداء بلديات مرزق وأوباري وبنت بيه، وعدد من مديري المكاتب بالهيئة ولفيف من الأدباء والمثقفين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وأشاد رئيس مؤسسة القلم للشباب بهذا الصرح الثقافي الذي سيقدم دورًا مساهمًا في نشر الوعي الثقافي لما يقدمه من برامج ودورات تثقيفية وتوعية.

وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للثقافة ومؤسسة القلم للشباب، وتضمنت المراسم تكريم الهيئة على جهودها الداعمة في المحافل الثقافية.

افتتاح أول مقهى ثقافي في مصراتة (فيسبوك)
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