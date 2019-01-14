«الرحمة» الكويتي على مسرح أكاديمية الفنون بالهرم

مسؤول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح، غنام غنام (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض المسرحية الكويتية «الرحمة» ضمن عروض المسار الثاني لمهرجان المسرح العربي، وذلك في العاشرة والنصف مساء الإثنين، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم (غرب القاهرة).

وقال مسؤول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح، غنام غنام، إن العرض تم تأجيله من أمس لعدم وصول الديكورات والتجهيزات الخاصة به.

وأضاف غنام أن الندوات التطبيقية للعروض المشاركة ستقام في مركز المؤتمرات الصحفية بفندق الإقامة الثلاثاء.

وأوضح أنه من المقرر أن تعقد الندوة الخاصة بمسرحية «عبث» في العاشرة صباحًا، تعقبها في العاشرة وخمس وأربعين دقيقة الندوة التطبيقية لعرض «المجنون»، وفي الواحدة والنصف ظهرًا تعقد الندوة النقدية لعرض «الرحمة».