«ذي أبسايد» في صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 11:55 صباحا
الممثلة نيكول كيدمان بطلة فيلم ذي أبسايد (أرشيفية:انترنت)

احتل الفيلم الكوميدي الجديد «ذي أبسايد» صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية بمبيعات تذاكر تجاوزت 19.5 مليون دولار.

الفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان ومن إخراج نيل برغر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة «أكوا مان» إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات 17.265 مليون دولار، يقوم ببطولة الفيلم جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ويخرجه جيمس وان.

واحتل الفيلم الجديد «أدوغز واي هوم» الترتيب الثالث محققًا 11.3 مليون دولار، الفيلم بطولة كيمي ألكسندر وفرح افيفا وكريس باور، ومن إخراج تشارلز مارتن سميث.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس» المركز الرابع مسجلاً تسعة ملايين دولار، أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي، وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.

وتراجع من الترتيب الثاني إلى الخامس فيلم الرعب «إسكيب روم» بعد تحقيق 8.9 مليون دولار، والفيلم من إخراج آدم روبيتيل، وبطولة تايلر لابيني وديبوره آن وول وي.

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