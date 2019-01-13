ليبيا تستعد للمشاركة بمعرض القاهرة للكتاب بدورته الـ«50»

ليبيا تستعد للمشاركة بمعرض القاهرة للكتاب بدورته الـ«50» (فيسبوك)

انتهت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني من آخر الاستعدادات للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 «اليوبيل الذهبي» كضيف شرف ضمن جامعة الدول العربية، الذي يقام في الفترة من 22 يناير حتى 5 فبرايربمدينة القاهرة.

والتقى وفد الهيئة خلال زيارته الهيئة المصرية للكتاب مديرعام المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب إسلام بيومي، لبحث تفاصيل المشاركة الليبية في هذا الحدث الثقافي، وتم حجز 24 مترًا للجناح الليبي في القاعة الرئيسة الرسمية للمعرض، و72 مترًا مساحة مفتوحة للبيع للهيئة والمؤسسات الحكومية ودور النشر الليبية، تحت اسم دولة ليبيا، بالإضافة إلى تضمين برنامج النشاط الثقافي في البرنامج العام للمعرض، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وحضر اللقاء عن الهيئة، كل من رئيس اتحاد الناشرين الليبيين علي عوين، ومستشار شئون الإعلام بالهيئة خليفة الحامدي، وحضره عن الجانب المصري، كل من رئيس اللجان الثقافية بالهيئة شوكت المصري، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام نانسي سمير.

ويحتفي معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بمرور 50 عامًا على إنشائه، ويعد من أكبر وأهم معارض الكتاب في العالم العربي، ويقام لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتشارك فيه 35 دولة، و1237 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا.

وسيضم أربع صالات عرض كبيرة، تصل مساحة كل صالة إلى 10 آلاف متر، وينظم احتفالية خاصة تحت عنوان «ذاكرة المعرض»، وتضم الدول التي حلت في دورات المعرض المختلفة ضيف شرف، كما يقدم الصالون الثقافي ندوات يشارك فيها أكثر من 18 دولة و400 مدعو.

وسيشهد المعرض مشاركة نحو 200 شخصية أدبية وفكرية من مختلف دول العالم، منهم الحاصلون على جوائز البوكر ونوبل، وسيتضمن العديد من العروض الاستثنائية على مستوى المسرح، وفرق الموسيقى العربية، وأمسيات فكرية لأدباء عرب وأجانب.

ليبيا تستعد للمشاركة بمعرض القاهرة للكتاب بدورته الـ«50» (فيسبوك)

ليبيا تستعد للمشاركة بمعرض القاهرة للكتاب بدورته الـ«50» (فيسبوك)