«متون» تحتفي بتدشينها في بنغازي

صور من كواليس حفل انطلاق مؤسسة متون (فيسبوك)

احتفل كتاب وأدباء وفنانون في بنغازي، الجمعة، بتدشين مؤسسة «متون» التي تعني بالثقافة والفنون بحضور عديد المهتمين بالشأن الثقافي في ليبيا.

وجرى حفل التدشين الذي شهدته القاعة الكبرى بالجامعة الدولية، تحت رعاية من الهيئة العامة للثقافة والإعلام بالحكومة الموقتة.

وتقول الشاعرة غادة البشاري، أحد مؤسسي «متون» إن المؤسسة تعني بـ«الأدب والفن سعيًا لخلق مناخ دافئ يرتقي بالحالة الجمالية في بلادها كما تعمل على ربط أواصر الإبداع بين مدن ليبيا أولًا وثم مع المراكز الثقافية العربية والعالمية، وذلك لإخراج المبدع الليبي من بوتقة التعتيم الغريبة التي يحياها وإماطة التعثرات من سبيله».

ومؤسسة متون هي كيان أدبي عربي وجسر ثقافي يعمل على إثراء الحركة الأدبية والثقافية في ليبيا وبث روح الألفة والتعاون بين النخب المثقفة في الدول العربية، وهو ما يعد مطلبًا ملحًا يرسم معالم الحياة في المدن وحراك الناس وكان يعي تمامًا الهمَّ الاجتماعي والثقافي في ليبيا بشكل عام.

وتستهدف المؤسسة خلق نقطة التقاء بين المبدعين وإيجاد مناخ دافئ بين المجموعات الأدبية في الوسط الثقافي، وإيجاد جسر تواصل بين المبدع والمتلقي وردم الهوة بينهما، وتوفير بيئة ثقافية مناسبة لكل البذور الواعدة لبناء جيل مبدع، والارتقاء بالحالة الأدبية والفنية من خلال التواصل مع المؤسسات الإبداعية ودور الثقافة، وكذلك ربط الشعراء والأدباء والفنانين والتشكليين وإبداعاتهم بوسائل الإعلام والاتصال الحديثة لإيصال رسالة الإبداع الإنسانسة، فضلًا عن إعادة دور الأدب والفن الحضاري في تثقيف المجتمعات بعدما عصفت دعوات التغريب وتقديم روح التراث الحية إلى المتلقي برؤية عصرية.

ومن ضمن أنشطة المؤسسة: تنظيم الأمسيات والأصبوحات الشعرية والمعارض الفنية، وإقامة الندوات النقدية، وعقد دورات في علوم اللغة، وعقد المسابقات الأدبية وإقامة ورش العمل، والمزيد من الفعاليات والأنشطة التي تثري الحياة الأدبية في ليبيا.

صور من كواليس حفل انطلاق مؤسسة متون (فيسبوك)

صور من كواليس حفل انطلاق مؤسسة متون (فيسبوك)

صور من كواليس حفل انطلاق مؤسسة متون (فيسبوك)

صور من كواليس حفل انطلاق مؤسسة متون (فيسبوك)

صور من كواليس حفل انطلاق مؤسسة متون (فيسبوك)