فنانون ليبيون ضيوف شرف مهرجان المسرح العربي بالقاهرة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 12 يناير 2019, 02:44 مساء
المخرج عوض الفيتوري (أرشيفية: الإنترنت)

انطلق مهرجان المسرح العربي، 10يناير، في دورته الحادية عشرة، حيث تستضيف هذه النسخة العاصمة المصرية (القاهرة).

يأتي الحدث بحضور مجموعة من الفنانين الليبيين، تلقوا دعوات رسمية من إدارة المهرجان، منهم المخرج عوض الفيتوري والمخرج محمد الصادق والفنان جمال زايد والمخرج فتحي كحلول.

وقال المخرج عوض الفيتوري: «جاءتنا الدعوة من لجنة تنظيم المهرجان للمشاركة في الفعاليات كضيوف شرف من ليبيا، دون مشاركة بعمل مسرحي، وأنا سعيد بهذه المشاركة للمشاهدة ومتابعة فعاليات المهرجان العديدة والتي بالتأكيد ستزيد من حصيلتنا المشهدية والفكرية، والتعرف على الفنانين من دول مختلفة».

ويحضر نسخة هذا العام 400 مسرحي عربي من دول مختلفة، بمشاركة 250 من الفنانين المصريين في عروض مصر الأربعة عشر، التي تشارك في مسارات المهرجان الثلاثة.

ويشهد المهرجان حضور مؤسسات مسرحية دولية من الصين وفرنسا وألمانيا واليابان، وسيشهد كذلك توقيع اتفاقية مع جميع السينوغارفيين في بتشوان الصين.

وتعرض 27 مسرحية في ثلاثة مسارات في القاهرة ومدن أخرى، بينما تنافس 8 مسرحيات في المرحلة النهائية من النسخة الثامنة من جائزة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

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